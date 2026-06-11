В CENTCOM заявили, что Ормузский пролив открыт для судоходства

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Ормузский пролив открыт для прохождения всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, Иран его не контролирует, заявило в четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Ормузский пролив открыт для транзита. Для коммерческих судов, следующих через Ормузский пролив, созданы безопасные пути. Эти пути доступны для всех судов, не нарушающих блокаду Ирана. (...) Иран не контролирует Ормузский пролив", - говорится в сообщении.

По данным CENTCOM, за последние два месяца через пролив прошли сотни торговых судов, которые не нарушали морскую блокаду Ирана.

При этом в командовании также указали, что "вооруженные силы США находятся в боевой готовности для защиты от иранской агрессии".