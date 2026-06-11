Трамп ожидает завершения согласования сделки с Ираном в ближайшие дни

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни ожидает завершения согласования сделки с Ираном и ее подписания, которое, по его словам, может состояться в Европе на выходных.

"Мы только что добились отличного разрешения конфликта с Ираном, осталось только завершить согласование документов, что может произойти в ближайшие несколько дней", - заявил Трамп в четверг журналистам в Белом доме.

Он также отметил, что подписание соглашения может пройти в Европе.

"Ормузский пролив официально откроется, как только мы подпишем соглашение, а это может произойти скоро, очень скоро, возможно, на выходных в Европе", - сказал президент.

Трамп подчеркнул, что не будет лично присутствовать на церемонии подписания, на нее приедет вице-президент США Джей Ди Вэнс.