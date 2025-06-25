Европейские рынки акций завершили торги во вторник ростом

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли по итогам торгов во вторник на фоне общего улучшения настроений инвесторов после новостей о достижении Израилем и Ираном договоренности о полном прекращении огня.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,11% - до 540,98 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,01%, германский DAX - 1,6%, французский CAC 40 - 1,04%, итальянский FTSE MIB - 1,63%, испанский IBEX 35 - 1,41%.

Опубликованные во вторник статданные показали уверенный рост оптимизма германских предпринимателей в отношении экономики. Индекс делового доверия, рассчитываемый мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, повысился в июне до 88,4 пункта - максимума за год - с майских 87,5 пункта. Подындекс ожиданий бизнеса на ближайшие полгода подскочил до максимальных с апреля 2023 года 90,7 пункта с 89 пунктов в мае.

Правительство Германии во вторник одобрило бюджет на 2025 год и среднесрочный финансовый план, включающий существенное увеличение объема чистых заимствований для финансирования наращивания оборонных расходов страны.

Лидерами роста среди компонентов сводного индекса стали круизный оператор Carnival Plc, акции которого подорожали на 11,8% и крупнейший туроператор Европы TUI AG, нарастивший капитализацию на 10,6%.

Котировки бумаги других компаний, ориентированных на туристический сектор, также показали заметный рост, в том числе Deutsche Lufthansa - на 6,5%, EasyJet - на 6,4%, International Consolidated Airlines - на 6,1%, InterContinental Hotels - на 2,5%.

Капитализация оборонных компаний снизилась: акции Rheinmetall подешевели на 3,1%, Hensoldt - на 3,4%, Renk Group - на 3,2%, BAE Systems - на 4,2%, Saab AB - на 2,1%, QinetiQ и Thales - на 3,6%, Leonardo - на 1,1%.

Бумаги нефтегазовых компаний также опустились в цене вслед за нефтью. Рыночная стоимость BP уменьшилась на 4,8%, Shell - на 3,5%, TotalEnergies - на 3,3%, Eni и Repsol - на 2,5%.

Существенно повысились котировки акций производителя меди Aurubis AG (+8,1%) и производителя цемента Heidelberg Materials (+6,1%). Французский машиностроительный концерн Alstom нарастил капитализацию на 7,7%, британская инвесткомпания Bridgepoint Group - на 7,4%, итальянский Banca Monte dei Paschi di Siena - на 7%.

В число лидеров снижения вошли владелец танкеров Frontline (-8,2%), норвежские Equinor (-7,7%) и Var Energi (-5,9%). Акции британской Endeavour Mining подешевели на 6,1%.

Рыночная стоимость шведской Volvo, объявившей о продаже 70%-ной доли китайского производителя строительного оборудования Shandong Lingong Construction Machinery за $833 млн, увеличилась на 1,9%.

Акции AstraZeneca опустились в цене на 0,8%, хотя фармкомпания и сообщила, что ее препарат Datroway был одобрен в США для лечения взрослых пациентов с немелкоклеточным раком легких.

Германская Continental AG потеряла 2,9% капитализации. Компания ухудшила годовые прогнозы рентабельности как для основного бизнеса по производству автомобильных шин, так и для группы в целом, отметив изменение валютных курсов и усиление торговых барьеров.

Акции испанской энергетической Iberdrola поднялись в цене на 0,4%. Компания сообщила о назначении нового CEO - им станет руководитель дочерней американской Avangrid Педро Асагра Бласкес.