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Литва ужесточит контроль за российскими транзитными поездами

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - МВД Литвы приняло решение об ужесточении контроля за следующими по территории республики российскими транзитными поездами, сообщила пресс-служба ведомства.

"Решением министра внутренних дел Владислава Кондратовича создана межведомственная рабочая группа, которой предстоит представить актуализированный алгоритм реагирования на возможные инциденты при обеспечении безопасности калининградского спецтранзитного режима", - говорится в сообщении.

"По словам министра внутренних дел, для полного исключения в будущем любых возможных инцидентов - побегов, провокаций, диверсий - необходимо кардинально пересмотреть меры безопасности, применяемые в законодательстве и на практике при транзите пассажиров из/в Калининградскую область", - добавили там.

Сообщается, что, в частности, предполагается реализовать возможность передачи сигнала в полицию в режиме реального времени об открытых дверях движущихся поездов, обязать установить в поездах дополнительные средства видеонаблюдения, а также ужесточить ответственность за оставление поезда, следующего транзитом через территорию Литвы.

Литва РФ Калининградская область
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