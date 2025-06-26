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Эрдоган заявил о готовности Трампа приехать в Турцию на переговоры по Украине, если приедет Путин

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что президент США Дональд Трамп сообщил ему о готовности приехать на переговоры в Турцию по украинскому урегулированию, если президент России Владимир Путин согласится принять в них участие.

"Трамп сказал: "Если российский президент Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для урегулирования, то и я приеду", - приводят турецкие СМИ слова Эрдогана, сказанные им на борту самолета во время возвращения с саммита НАТО в Турцию.

"Мы осуществим все необходимые контакты, и, с божьей помощью, проведем эту встречу как можно скорее", - добавил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что планирует предпринять ряд шагов, чтобы продвинуться в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

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