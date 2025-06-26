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Глава Киргизии выступил за развитие кластеров с малым и средним бизнесом в странах ЕАЭС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров на пленарной сессии IV Евразийского экономического форума предложил развивать кластеры с малым и средним бизнесом.

"Президент Киргизии Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Минск принял участие в пленарной сессии IV Евразийского экономического форума, где обозначил, что республика в последние годы придает особое значение укреплению промышленной кооперации в рамках ЕАЭС", - сообщает в четверг пресс-служба киргизского лидера.

Жапаров предложил пересмотреть условия отбора и критерии поставки оборудования и комплектующих, особенно для стран с малой экономикой, а также предпринимать системные шаги по модернизации экономики, в частности, повышать локализацию производств и развивать кластеры с малым и средним бизнесом, уделяя особое внимание цифровой трансформации и автоматизации.

По словам Жапарова, Киргизия уже заложила основу для промышленного развития: вопросы индустриализации включены в Национальную программу развития до 2030 года. Основной упор сделан на формирование устойчивой промышленной базы, развитие экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и использование кластерного подхода.

В завершение Жапаров подчеркнул, что Киргизия выступает за активное промышленное сотрудничество как внутри Союза, так и с внешними партнёрами, и обладает необходимыми ресурсами для развития единой евразийской промышленности.

Киргизия Садыр Жапаров
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