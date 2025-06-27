Президент РФ примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Минске примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и "на полях" этого мероприятия проведет двустороннюю встречу с наследным принцем Абу-Даби, старшим сыном президента ОАЭ шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.

В саммите также будут участвовать президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии - Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и премьер Армении Никол Пашинян, который присоединится по видеосвязи.

Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, "заседания пройдут вначале в узком составе, где предусматривается дискуссия по самому широкому кругу вопросов". По его словам, "лидеры могут затронуть самые чувствительные вопросы взаимоотношений стран-членов".

Кроме того, на заседании председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев выступит с докладом по наиболее существенным вопросам.

В ходе расширенного заседания лидеры стран-участниц сделают собственные выступления, после чего слово будет передано руководителям государств-наблюдателей и приглашенных стран.

Ушаков заявил, что в саммите традиционно примут участие главы стран-наблюдателей: Кубы, Узбекистана и Ирана, который отправит видеообращение.

В качестве почетных гостей мероприятия приглашены первый вице-премьер Монголии Ням-Осорын Учрал и наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что президент России отдельно пообщается с Аль Нахайяном.

"Это заседание первое в текущем году. Отдельное внимание будет уделено вопросам маркировки товаров, либерализации единого рынка услуг, расширению евразийских транспортных коридоров, а также реализации Основных направлений международной деятельности", - отметил Ушаков.

Он сообщил, что по итогам заседаний в узком и расширенном составах планируется принятие 10 документов. В частности, предстоит утвердить основные направления сотрудничества в области спорта, соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ и временное торговое соглашение с Монголией. "Все эти документы, в основном, касаются текущей деятельности коллегии Евразийской экономической комиссии. Какого-то важнейшего, радикального документа на этот раз приниматься не будет. Все вопросы технического и практического свойства", - добавил Ушаков.

Помощник президента РФ сказал, что отдельных двусторонних встреч "на полях" саммита у Путина не запланировано, но не исключил, что тот может "на ногах" пообщаться с коллегами, в частности, из Белоруссии и Узбекистана.

Говоря о составе российской делегации, Ушаков заявил, что в нее войдет он сам, вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Максим Орешкин и заместители министров транспорта, финансов, экономического развития, энергетики и МИД Дмитрий Зверев, Алексей Сазанов, Дмитрий Вольвач, Петр Конюшенко, Александр Панкин.

"На этом уровне люди собираются, потому что это те, кто непосредственно занимается практической подготовкой всего хода заседания, готовит различные вопросы, и, как правило, помимо Оверчука на высоком уровне наше правительство не представлено", - пояснил он.