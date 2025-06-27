Поиск

Фондовые индексы Европы выросли, подорожали акции ВПК

Фондовые индексы Европы выросли, подорожали акции ВПК
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в четверг выросли, в том числе за счет повышения котировок акций представителей ВПК.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам торгов увеличился на 0,1% - до 537,48 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 повысился на 0,2%, германский DAX - на 0,6%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили менее 0,1%. При этом французский индикатор CAC 40 остался практически на уровне закрытия предыдущей сессии.

Оборонные компании продолжили начавшийся в среду подъем после того, как страны НАТО согласились увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 году с нынешних 2%. В частности, цена бумаг BAE Systems ушла вверх на 3,8%, Rheinmetall - на 7,3%, Leonardo - на 4,3%, Thales - на 3%, Airbus - на 2,7%, Rolls-Royce Holdings - на 1,9%.

Подорожание металлов способствовало росту котировок акций горнодобывающих компаний, включая Rio Tinto - на 3,5%, Glencore - на 5,5%, Antofagasta - на 6%, Anglo American - на 6,9% и Fresnillo - на 4%.

Капитализация Hennes & Mauritz Group (H&M) увеличилась на 3,7%. Владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды во втором финквартале (март-май) сократил чистую прибыль почти на 22%, но показатель превзошел ожидания экспертов. Совет директоров компании также объявил buyback на сумму до 175 млн крон ($18,5 млн).

Бумаги BP подорожали на 1,3%, Shell - на 0,5%. В четверг Shell заявила об отсутствии намерений направлять предложение о покупке британского конкурента. Накануне Shell опровергла появившуюся в СМИ информацию о переговорах по вопросу приобретения BP.

В то же время цена акций ASML Holding снизилась на 2,5% (до 677,4 евро) после того, как аналитики Jefferies ухудшили рекомендацию для них до "держать" с "покупать" и прогнозную котировку - до 660 евро с 690 евро.

Во Франции существенно подешевели бумаги сети магазинов Carrefour (-7,8%), производителя шин Michelin (-2,3%), производителей люксовых товаров LVMH (-1,6%), Hermes (-1,4%) и Kering (-1,3%), автомобильных Stellantis (-1,1%) и Renault (-0,6%), а также производителя косметики L'Oreal (-1,8%).

В Германии лидерами снижения выступили акции производителя спортивной продукции adidas (-2,5%), а также автомобильных компаний Mercedes-Benz (-1,4%), Volkswagen (-1,5%) и Porsche Automobil Holding (-1,3%).

Рассчитываемый GfK индекс потребительского доверия к экономике Германии за июль опустился до минус 20,3 пункта с минус 20 пунктов месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение до минус 19,3 пункта. Индикатор снизился впервые за четыре месяца.

При этом склонность населения ФРГ к сбережениям обновила 13-месячный максимум, экономические ожидания - максимум с начала 2022 года, сообщила GfK.

Anglo American BP CAC 40 FTSE 100 FTSE MIB IBEX 35
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем

Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран пока не планирует возобновлять переговоры с США по ядерной программе

Иран пока не планирует возобновлять переговоры с США по ядерной программе

Взрыв произошел на киностудии в Баку

Анна Винтур покидает пост главреда Vogue после 37 лет работы

Анна Винтур покидает пост главреда Vogue после 37 лет работы

Саммит ЕС призвал к быстрому принятию 18-го пакета санкций против РФ

Саммит ЕС призвал к быстрому принятию 18-го пакета санкций против РФ
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Путин считает, что конфликт Израиля и Ирана остался в прошлом

Путин считает, что конфликт Израиля и Ирана остался в прошлом

Трамп убежден, что до ударов США с ядерных объектов Ирана уран не вывезли

Трамп убежден, что до ударов США с ядерных объектов Ирана уран не вывезли
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль и Иран: перемирие есть, а мир?

Израиль и Иран: перемирие есть, а мир?

Непогода во Франции привела к гибели двух человек

Непогода во Франции привела к гибели двух человек
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6618 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана396 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });