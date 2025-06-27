Фондовые индексы Европы выросли, подорожали акции ВПК

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в четверг выросли, в том числе за счет повышения котировок акций представителей ВПК.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам торгов увеличился на 0,1% - до 537,48 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 повысился на 0,2%, германский DAX - на 0,6%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили менее 0,1%. При этом французский индикатор CAC 40 остался практически на уровне закрытия предыдущей сессии.

Оборонные компании продолжили начавшийся в среду подъем после того, как страны НАТО согласились увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 году с нынешних 2%. В частности, цена бумаг BAE Systems ушла вверх на 3,8%, Rheinmetall - на 7,3%, Leonardo - на 4,3%, Thales - на 3%, Airbus - на 2,7%, Rolls-Royce Holdings - на 1,9%.

Подорожание металлов способствовало росту котировок акций горнодобывающих компаний, включая Rio Tinto - на 3,5%, Glencore - на 5,5%, Antofagasta - на 6%, Anglo American - на 6,9% и Fresnillo - на 4%.

Капитализация Hennes & Mauritz Group (H&M) увеличилась на 3,7%. Владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды во втором финквартале (март-май) сократил чистую прибыль почти на 22%, но показатель превзошел ожидания экспертов. Совет директоров компании также объявил buyback на сумму до 175 млн крон ($18,5 млн).

Бумаги BP подорожали на 1,3%, Shell - на 0,5%. В четверг Shell заявила об отсутствии намерений направлять предложение о покупке британского конкурента. Накануне Shell опровергла появившуюся в СМИ информацию о переговорах по вопросу приобретения BP.

В то же время цена акций ASML Holding снизилась на 2,5% (до 677,4 евро) после того, как аналитики Jefferies ухудшили рекомендацию для них до "держать" с "покупать" и прогнозную котировку - до 660 евро с 690 евро.

Во Франции существенно подешевели бумаги сети магазинов Carrefour (-7,8%), производителя шин Michelin (-2,3%), производителей люксовых товаров LVMH (-1,6%), Hermes (-1,4%) и Kering (-1,3%), автомобильных Stellantis (-1,1%) и Renault (-0,6%), а также производителя косметики L'Oreal (-1,8%).

В Германии лидерами снижения выступили акции производителя спортивной продукции adidas (-2,5%), а также автомобильных компаний Mercedes-Benz (-1,4%), Volkswagen (-1,5%) и Porsche Automobil Holding (-1,3%).

Рассчитываемый GfK индекс потребительского доверия к экономике Германии за июль опустился до минус 20,3 пункта с минус 20 пунктов месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение до минус 19,3 пункта. Индикатор снизился впервые за четыре месяца.

При этом склонность населения ФРГ к сбережениям обновила 13-месячный максимум, экономические ожидания - максимум с начала 2022 года, сообщила GfK.