Эстония уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Эстония подала в ООН в Нью-Йорке письмо о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожения, сообщает эстонский МИД.

Отмечается, что закон о выходе из Конвенции вступит в силу через шесть месяцев.

"Выйдя из Оттавской конвенции, Силы обороны Эстонии смогут более гибко выбирать системы вооружения, средства и методы, необходимые для укрепления обороноспособности страны", - сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Оттавская конвенция вступила в силу в 1999 году, а Эстония присоединилась к ней в 2004 году. Латвия, Литва, Финляндия и Польша также начали процесс выхода из Конвенции.