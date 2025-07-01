В городах запада и центра Мали были атакованы позиции военных

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Позиции вооруженных сил Мали в семи городах на западе и в центре страны во вторник утром подверглись серии скоординированных атак, передают западные СМИ со ссылкой на заявление малийских военных.

Нападения зафиксированы в городе Диболи на границе с Сенегалом и в расположенных восточнее городах Кей и Сандаре; в Ниоро дю Сахель и Гоги вблизи границы с Мавританией, а также в Молодо и Нионо в центральном Мали.

Военные не уточнили, кто именно атаковал их, и не сообщили других подробностей инцидентов. Ответственности за случившееся пока никто на себя не взял.

В 2012 году туареги подняли восстание в Мали. В 2014 года власти и ряд движений туарегов подписали соглашение о прекращении огня, в 2015 году - мирный договор. Однако дестабилизация ситуации в стране привела к росту активности групп радикальных исламистов, затем кризис в сфере безопасности перекинулся на соседние Буркина-Фасо и Нигер. Это стало одной из причин военных переворотов в Мали, Буркина-Фасо и Нигере в 2020-2023 годах.