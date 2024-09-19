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При нападении исламистов на столицу Мали 17 сентября погибли 77 человек

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Атака связанной с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая организация) террористической "Группы поддержки ислама и мусульман" (JNIM) против школы жандармерии и военного аэропорта в столице Мали Бамако 17 сентября повлекла гибель 77 человек, ранения получили 255 человек, сообщает в четверг Le Figaro со ссылкой на малийский военный источник.

Издание отмечает, что это один из наиболее сильных уронов, понесенных местными силами безопасности за последние годы.

При этом издание уточняет, что ему известно о существовании некоего "конфиденциального официального документа", в котором говорится о сотне смертей и поименно называется 81 погибший.

Малийские СМИ сообщили о похоронах в четверг около полусотни курсантов жандармерии.

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Le Figaro пишет, что военные власти страны долго не сообщали о точном количестве жертв произошедшей во вторник исламистской атаки, которое противоречит их заверениям об успешном отражении нападения. Два дня назад генштаб сообщил о якобы "нескольких погибших".

В свою очередь группировка JNIM, взявшая на себя ответственность за эту операцию, сообщала по своим каналам о "сотнях убитых и раненных" в результате атаки, длившейся девять часов. Боевики JNIM в дальнейшем были убиты, признали исламисты.

Утром 17 сентября на столичный район Фаладье, где расположены лагерь жандармерии и военный аэропорт, напала группа вооруженных людей. Ответственность за атаку взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" "Группа поддержки ислама и мусульман".

Уже после того, как малийская армия заявила, что контролирует ситуацию, очевидцы утверждали, что во второй половине дня во вторник звуки стрельбы всё еще продолжались в районе столичного аэропорта.

Мали Бамако
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