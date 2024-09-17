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Армия Мали заявила, что контролирует ситуацию в стране

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Армия Мали сообщила, что в понедельник утром в столицу Бамако смогла пробраться группа вооруженных людей и напасть на школу жандармерии, однако военные не утратили контроля над ситуацией. Заявление военных цитирует АР.

"... рано утром группа террористов попыталась пробраться на территорию школы военной полиции в районе Фалади, где сейчас продолжается зачистка. Ситуация находится под контролем", - сказано в заявлении.

Военные призвали местных жителей соблюдать спокойствие и следовать распоряжениям сотрудников сил безопасности.

Корреспондент AP в Бамако сообщил о двух взрывах и о поднимающемся к небу дыме. Школа жандармерии находится на юге на окраинах города.

Пока неясно, кем являлись нападавшие, и сколько их было. Информация о пострадавших не поступала.

Мали Бамако
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