Десятки жителей Мали погибли при нападении на сопровождаемый военными конвой
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - До 25 гражданских лиц стали жертвами засады на конвой, который сопровождали военные у города Гао на востоке Мали, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на заявление малийских вооруженных сил.
Еще 13 человек получили ранения. Атака произошла в минувшую пятницу у деревни Кобе в 30 км от Гао - в регионе, где активны группы, связанные с группировкой ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) и с "Аль-Каидой" (террористическая группировка, запрещена в России).
По другим данным, погибли 56 мирных жителей.
Малийские военные заявили, что отбили нападение вооруженных лиц, ликвидировали 19 из них. О потерях в своих рядах в ВС Мали не сообщали.
В 2012 году туареги подняли восстание в Мали. В 2014 года власти и ряд движений туарегов подписали соглашение о прекращении огня, в 2015 году - мирный договор. Однако дестабилизация ситуации в стране привела к росту активности групп радикальных исламистов, затем кризис в сфере безопасности перекинулся на соседние Буркина-Фасо и Нигер. Это стало одной из причин военных переворотов в Мали, Буркина-Фасо и Нигере в 2020 - 2023 годах.