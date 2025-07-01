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РФ будет ежегодно направлять $3 млн в фонд управления ООН по наркотикам и преступности

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о ежегодном добровольном взносе РФ в размере $3 млн в Фонд Управления ООН по наркотикам и преступности.

"Одобрить предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, об установлении начиная с 2025 года ежегодного добровольного взноса Российской Федерации в Фонд Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в размере 3 млн долларов США, включая целевой взнос, составляющий 2 млн долларов США, - на проблематику новых вызовов и угроз и целевой взнос, составляющий 1 млн долларов США, на противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях", - говорится в распоряжении от 27 июня, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, оплата взносов будет осуществляться "в российских рублях или иной валюте в размере, эквивалентном размеру этих взносов по операционному обменному курсу ООН на дату осуществления платежа за счет бюджетных ассигнований".


Михаил Мишустин ООН
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