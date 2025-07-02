Лукашенко помиловал 16 человек, включая осужденных за экстремизм

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 16 человек, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях республики, включая осужденных за преступления экстремистской направленности, сообщили в среду в президентской пресс-службе.

"В преддверии Дня Независимости президентом Беларуси Александром Лукашенко удовлетворены ходатайства о помиловании 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности", - говорится в сообщении.

"Среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин. Трое из них старше 50 лет. Двое имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У девяти осужденных есть несовершеннолетние дети", - добавили в пресс-службе.

Подчеркивается, что "все они раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон".