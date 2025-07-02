Парламент Армении одобрил в первом чтении национализацию "Электрических сетей"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Парламент Армении принял в среду в первом чтении поправки к ряду законов, предполагающих национализацию компании "Электрические сети Армении" (ЭСА).

ЭСА - монополист по распределению электроэнергии в Армении, принадлежит группе компаний (ГК) "Ташир" российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, арестованного в Ереване на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти.

За принятие пакета поправок в законы "Об органе по регулированию общественных услуг" и "Об энергетике" проголосовали представители правящей фракции "Гражданский договор". Парламентская оппозиция выступила с жёсткой критикой действий властей, назвав инициативу политически мотивированной и попыткой захвата компании.

18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти после того, как 17 июня он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ".

В тот же день армянский премьер-министр Никол Пашинян назвал в интервью это заявление угрозой Армении.

Пашинян также заявил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована.

ГК "Ташир" ранее заявила, что семья Самвела Карапетяна начала инвестиционный спор с властями Армении.

20 июня международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поставило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги ЗАО "Электрические сети Армении" - корпоративный рейтинг "Ba2" и рейтинг вероятности дефолта "Ba2-PD". Ранее прогноз по рейтингам был "стабильным".