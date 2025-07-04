Опрос показал снижение веры в демократию у молодежи Европы

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В нескольких странах Евросоюза среди молодежи в возрасти от 16 до 26 лет только 57% предпочитают демократию другим политическим режимам, показал опрос YouGov для ежегодного исследования германского фонда TUI "Молодая Европа", пишет Guardian.

Слабее всего молодежь поддерживает демократию во Франции, Испании и Польши, и 21% респондентов сказали, что при определенных условиях они одобрили бы авторитаризм.

Опрос проводился в апреле и мае 2025 года среди 6703 человек в возрасте 16-26 лет из Германии, Франции, Испании, Италии, Греции, Польши и Великобритании.

Наибольшую поддержку демократия получила в Германии - 71%, наименьшую - 48% - в Польше

По мнению 48% опрошенных, демократия в их странах находится под угрозой.

Кроме того, молодое население Европы настаивает на необходимости перемен. 9% опрошенных считают, что политическая система в их странах работает хорошо, но требует "ряда реформ". Еще треть населения требует "большого количества реформ". 14% опрошенных совсем недовольны политической системой в их странах, и лишь 6% респондентов считают, что политическая система функционирует замечательно и никаких изменений не требуется.

21% всех респондентов предпочли бы в некоторых ситуациях авторитаризм. Самый высокий показатель в поддержку авторитаризма наблюдается в Италии - 24%. В Германии такую перспективу рассматривает наименьшее число опрошенных - 15%.

Также респондентов попросили назвать трех сильнейших игроков на мировой арене. Так, 83% европейской молодежи включили в этот список США. В эту тройку также вошли Китай (75% опрошенных) и Россия (57% опрошенных). Включить ЕС в список трех сильнейших игроков посчитали нужным 42% респондентов.

Среди прочего отмечается, что в отношении миграционной политики молодежь заняла более жесткую позицию по сравнению с данными за 2021 год. Так, поддержка ограничить иммиграцию выросла с 26% до 38%.