В Польше провели эвакуацию близ плавучего газового терминала из-за утечки газа

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Повреждение газопровода, связывающего плавучий терминал в Гданьске с газотранспортной системой, привело к массовой эвакуации близ места происшествия, сообщает в субботу польский телеканал Polsat со ссылкой на представителей местной пожарной службы.

"Масштабная эвакуация проводится близ плавучего терминала в Гданьске. Причина - утечка газа, связанная с повреждением газопровода. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники аварийной газовой службы", - передает телеканал.

О пострадавших и каких-либо деталях происшествия пока не сообщается.