Регулятор отклонил заявку "Электросетей Армении" на увеличение размера инвестиций в 2025 г.

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении на заседании во вторник отклонила заявку ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА) на изменение инвестпрограммы на 2025 год.

Ранее ЭСА подала заявку на одобрение изменений в рамках долгосрочного плана инвестпрограммы на 2018-2034 гг., предлагая увеличить запланированные на текущий год вложения с ранее утвержденных 47,6 млрд драмов до 53,98 млрд драмов.

ЗАО "Элсети Армении" обосновало это корректировкой утвержденных объемов инвестиций и выполнением новых работ.

КРОУ приняла решение отклонить заявку по двум причинам. Во-первых, как отмечается в решении комиссии, осуществление предлагаемых работ приведет к большему количеству плановых отключений и значительному ухудшению качества электроснабжения потребителей. Во-вторых, предлагается, что совокупный размер амортизации и допустимой прибыли, возмещаемой за счет тарифов, превысит установленную лицензией ЭСА максимальную планку на более чем 2 млрд драмов, что чревато существенной задержкой возмещения инвестиционных затрат за счет тарифов более чем на 10 млрд драмов Это негативно повлияет на финансовое состояние компании.

Сообщалось, что 3 июля парламент республики принял поправки к ряду законов, позволяющие национализацию компании "Электрические сети Армении", 8 июля пакет поправок подписал президент страны.

ЭСА - монополист по распределению электроэнергии в Армении, принадлежит группе компаний (ГК) "Ташир".

18 июня суд в Ереване арестовал российского бизнесмена армянского происхождения, главу ГК "Ташир" Самвела Карапетяна на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти после того, как 17 июня он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ".

В тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью назвал это заявление угрозой стране. Пашинян также заявил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована. Он поручил правительству подсчитать ущерб, который нанесен абонентам "Элсетей Армении" в результате отключений электроэнергии и перепадов в напряжении.

ГК "Ташир" ранее заявила, что семья Самвела Карапетяна начала инвестиционный спор с властями Армении.

20 июня международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поставило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги ЗАО "Электрические сети Армении" - корпоративный рейтинг "Ba2" и рейтинг вероятности дефолта "Ba2-PD". Ранее прогноз по рейтингам был "стабильным".

Отношения между Армянской апостольской церковью и правительством республики стали напряженными после прихода к власти Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна.

С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.

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