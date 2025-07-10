Глава Нацбанка Киргизии получил второй выговор от президента

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Глава Нацбанка Киргизии Мелис Тургунбаев получил выговор от президента республики Садыра Жапарова за недостатки в работе, сообщает пресс-служба президента.

В августе 2024 года Тургунбаев получил выговор за ненадлежащую координацию работы руководящего состава. Его заместители были уволены за недостаточную работу в сфере денежно-кредитной политики, что привело к волатильности обменных курсов и негативно сказалось на всех секторах экономики, ухудшив благосостояние граждан и предпринимателей.

Тургунбаев возглавил Нацбанк Киргизии в конце июня 2024 года. Ранее он занимал должность министра природных ресурсов, экологии и технического надзора.