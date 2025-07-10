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Польша ввела санкции против владельца белорусских компаний "Санта Бремор" и "Савушкин продукт"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Власти Польши внесли в национальный санкционный список белорусского бизнесмена Александра Мошенского, владельца компаний "Савушкин продукт" и "Санта Бремор", сообщается в материалах на сайте польского МВД.

Он также включен в список иностранцев, пребывание которых в Польше считается нежелательным.

В обосновании решения о санкциях говорится, что Александр Мошенский "является лицом, непосредственно связанным лично, организационно, экономически и политически с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко". Его предпринимательская деятельность "остается неясной и отмечена ярко выраженной противоречивостью".

"К лицу применяются: замораживание средств и экономических ресурсов (. . .), находящихся во владении, распоряжении, фактическом владении или под контролем в полном объеме; запрет на предоставление в его пользу прямо или косвенно, любых средств или экономических ресурсов; запрет на сознательное и преднамеренное участие в деятельности, целью или следствием которой является прямой или косвенный обход этих мер; исключение из процедуры государственных закупок или конкурсов", - поясняет МВД.

Мошенский возглавляет компанию "Санта-Бремор", которая является крупнейшим в Белоруссии импортером и производителем рыбы, рыбных продуктов, морепродуктов, икры и других продуктов питания. Бизнесмен также является владельцем и гендиректором производителя молочной продукции "Савушкин продукт".

Как отмечается, оба предприятия имеют доступ к льготным государственным ресурсам. "В результате своей предпринимательской деятельности, осуществляемой при активной поддержке белорусских властей, Александр Машенский вошел в десятку самых влиятельных и успешных бизнесменов", - говорится в документе.

В обосновании санкций также уточняется, что Мошенский поддерживал Лукашенко, в том числе на выборах 2020 года, входит в ближайшее окружение президента. Это, по мнению польских властей, свидетельствует о глубокой интеграции Александра Мошенского в белорусский режим. Следовательно, его пребывание в Польше "может представлять угрозу государственной безопасности".

Польша Савушкин продукт Санта-Бремор Александр Мошенский
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