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Ирландский регулятор проверяет TikTok из-за хранения данных в Китае

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Ирландская Комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) открыла расследование в отношении принадлежащей китайской ByteDance соцсети TikTok по вопросу о хранении данных европейских пользователей в Китае, пишет Reuters.

В апреле TikTok раскрыла, что некоторые данные временно хранились на китайских серверах. В мае ирландский регулятор, обеспокоенный тем, как она защищает информацию европейцев, оштрафовал компанию на 530 млн евро. Отмечалось, что некоторая информация была удаленно доступна персоналу TikTok в КНР.

TikTok находится в процессе обжалования решения о штрафе. По мнению компании, это решение DPC может стать прецедентом с масштабными последствиями для компаний и целых отраслей в Европе.

Между тем новое расследование регулятора будет непосредственно касаться хранения данных в Китае. В рамках предыдущего расследования этот вопрос не рассматривался.

DPC - основное ведомство, осуществляющее надзор за деятельностью TikTok в ЕС. Европейская штаб-квартира компании находится в Ирландии.

ByteDance TikTok Ирландия
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