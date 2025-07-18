Что случилось этой ночью: пятница, 18 июля

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российские военные нейтрализовали за ночь 73 дрона ВСУ. 10 были сбиты над Московским регионом.

- Фицо перестанет блокировать одобрение санкций ЕС против РФ. Он заявил об этом в видеообращении.

- В Южной Корее четыре человека погибли из-за наводнений. Более 5 тыс. эвакуированы.

- Израиль нанес авиаудары в сирийской провинции Эс-Сувейда. В Госдепартаменте США заявили, что "не поддержали недавние израильские удары".

- В Белом доме сообщили об отличном здоровье Трампа, несмотря на венозную недостаточность. Соответствующее заявление сделала Кэролайн Лэвитт.

- Дождливая погода сохранится в Москве. Об этом предупреждает Гидрометцентр.