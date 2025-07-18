Поиск

Что случилось этой ночью: пятница, 18 июля

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российские военные нейтрализовали за ночь 73 дрона ВСУ. 10 были сбиты над Московским регионом.

- Фицо перестанет блокировать одобрение санкций ЕС против РФ. Он заявил об этом в видеообращении.

- В Южной Корее четыре человека погибли из-за наводнений. Более 5 тыс. эвакуированы.

- Израиль нанес авиаудары в сирийской провинции Эс-Сувейда. В Госдепартаменте США заявили, что "не поддержали недавние израильские удары".

- В Белом доме сообщили об отличном здоровье Трампа, несмотря на венозную недостаточность. Соответствующее заявление сделала Кэролайн Лэвитт.

- Дождливая погода сохранится в Москве. Об этом предупреждает Гидрометцентр.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уолл-стрит закрылась в плюсе, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Уолл-стрит закрылась в плюсе, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

В Южной Корее четыре человека погибли, более 5 тыс. эвакуированы из-за наводнений

Погиб парашютист, совершивший прыжок из стратосферы

Погиб парашютист, совершивший прыжок из стратосферы

Фицо заявил, что перестанет блокировать одобрение санкций ЕС против РФ

Фицо заявил, что перестанет блокировать одобрение санкций ЕС против РФ

Что произошло за день: четверг, 17 июля

Мерц заявил, что на поставки Украине дополнительных Patriot уйдут недели или месяцы

Мерц заявил, что на поставки Украине дополнительных Patriot уйдут недели или месяцы

Имеющие гражданство РФ граждане Абхазии и Южной Осетии теперь могут получить российский паспорт на территории республик

Имеющие гражданство РФ граждане Абхазии и Южной Осетии теперь могут получить российский паспорт на территории республик

Венгрия запретила въезд трем украинцам, ответственным за мобилизацию

В Великобритании понизят допустимый возраст для голосования на выборах до 16 лет

Французские военные покинули Сенегал

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6764 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2300 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });