Власти Франции начали расследование в отношении соцсети X

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Власти Франции начали уголовное расследование в отношении соцсети X (бывшая Twitter) Илона Маска по подозрению в манипуляции ее алгоритмом и незаконном сборе данных, сообщила платформа.

X категорически отрицает эти обвинения и называет их "политически мотивированными".

"Французские регуляторы запросили доступ к алгоритму рекомендаций X и оперативным данным обо всех пользовательских публикациях на платформе, чтобы несколько "экспертов" проанализировали эти данные и якобы "раскрыли правду" о работе платформы", - говорится в заявлении X.

В компании подчеркивают, что в число этих экспертов входит инициатор кампании "Escape X" Давид Шаваларья, призывающий к массовому отказу от использования соцсети. Его участие "вызывает серьезные сомнения в беспристрастности и объективности" расследования, отмечают в X.

"Компания по-прежнему не осведомлена относительно конкретных обвинений, предъявляемых ей. Поэтому, исходя из имеющейся на данный момент информации, X считает, что расследование искажает французское законодательство в угоду политической повестке и, в конечном итоге, направлено на ограничение свободы слова, - говорится в заявлении. - По этой причине X не выполнила требования властей Франции, на что имеет законное право".