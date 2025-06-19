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Дурову разрешат покидать Францию на срок до двух недель для поездок в Дубай

Начиная с 10 июля бизнесмен сможет ездить в Дубай, где у него находятся родственники и расположены офисы Telegram, сообщила Le Monde

Дурову разрешат покидать Францию на срок до двух недель для поездок в Дубай
Павел Дуров
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Судебные власти Франции разрешат основателю Telegram Павлу Дурову, который является фигурантом дела о распространении через мессенджер незаконного контента, покидать французскую территорию максимум на две недели, сообщает в четверг газета Le Monde со ссылкой на источники.

По информации издания, начиная с 10 июля предприниматель сможет не более чем на 14 дней подряд ездить в Дубай, где, как отмечает Le Monde, у него находятся родственники и расположены офисы компании Telegram.

В конце августа 2024 года Дуров задержали во Франции, ему предъявили обвинения в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента.

Позже его освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора, обязательства дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. Ему было запрещено покидать французскую территорию.

Дуров заявлял, что улучшит регулярный мониторинг соблюдения пользователями правил соцсети Telegram.

Хроника 25 августа 2024 года – 19 июня 2025 годаЗадержание Павла Дурова во Франции
Дубай Франция Telegram Павел Дуров
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