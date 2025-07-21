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В Эстонии солдатам-срочникам начнут доплачивать за хорошую физическую подготовку

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Департамент оборонных ресурсов (KRA) Эстонии с июля начинает выплачивать военнослужащим срочной службы премию в том случае, если они успешно сдадут нормативы по физической подготовке, передает ERR со ссылкой на KRA.

Силы обороны поставили перед собой цель, чтобы 85 процентов призывников соответствовали минимальным требованиям Вооруженных сил.

Размер премии, которая будет выплачиваться до конца прохождения службы, составит 50 евро в месяц. Она будет выделяться в дополнение к пособию, полагающемуся военнослужащим срочной службы, размер которого составляет от 115 до 230 евро в месяц в зависимости от звания и продолжительности службы.

Нормативы по физической подготовке включают отжимания, упражнения на пресс и бег на дистанцию 3,2 км.

Премия будет выплачиваться в течение тестового периода с июля 2025 до января 2027 года из общего бюджета на пособия срочникам, который в текущем году составляет 16,7 млн евро.

Согласно статистике последних лет, в начале срочной службы нормативы по физподготовке на минимальном требуемом уровне сдают примерно 30% солдат-срочников. Однако в течение срочной службы доля сдающих нормативы увеличивается вдвое благодаря регулярным тренировкам.

Помимо премии за сдачу нормативов, солдаты срочной службы, получившие водительские права категории B до поступления на службу, получат разовое пособие в размере 1000 евро, на что в бюджете выделено 2,4 млн евро.

Эстония KRA
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