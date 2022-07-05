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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Минобороны Латвии предложит ввести в стране всеобщую воинскую службу

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Латвии предложит ввести в стране всеобщую военную службу, существующая система себя исчерпала, заявил глава ведомства Артис Пабрикс. Об этом сообщает агентство BNS.

Предлагается постепенно вводить всеобщую службу в армии в течение пяти лет. С 1 января 2023 года начнется первый этап, в котором можно будет участвовать добровольно.

По словам Пабрикса, в первый год может быть призвано около 1 тысячи человек. Призывы планируются два раза в год - 1 января и 1 июля. Призывникам будет предложено четыре вида службы - всеобщая военная служба, служба в Земессардзе (нацгвардия Латвии) в течение пяти лет по 20 дней в году, курс командира отряда и альтернативная служба.

Предполагается, что длительность военной службы составит 11 месяцев. На военную службу будут призываться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Женщины смогут служить добровольно.

Для молодых людей, которые откажутся проходить один из четырех предложенных вариантов службы, будут предусмотрены санкции, но пока глава Минобороны не сообщил, какие именно. В то же время он напомнил, что в Финляндии, например, при отказе от службы гражданина могут ограничить в передвижении.

Цель Минобороны - в течение пяти лет достичь, чтобы структура национальных вооруженных сил в условиях военного времени достигала 50 тысяч человек, в том числе активных подразделений - 14 тысяч, подразделений Земессардзе - 16 тысяч, военнослужащих запаса - 20 тысяч.

Пабрикс отметил, что по предлагаемой Минобороны реформе ожидается дискуссия, и ведомство открыто для предложений. Он призвал не ассоциировать реформу с обязательной службой, отметив, что в Латвии продолжит существовать профессиональная армия.

Латвия приняла решение об отказе от обязательной службы в 2006 году.

Латвия Минобороны Артис Пабрикс Финляндия Земессардзе
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