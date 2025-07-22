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Генсек ООН призвал техногигантов перевести ЦОД на ВИЭ до 2030 года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал крупные технологические компании перевести свои центры обработки данных (ЦОД) на использование электроэнергии из возобновляемых источников.

"Все больше людей подключаются к энергосетям. Все больше городов сталкиваются с повышением температур, что влечет за собой резкий рост спроса на системы охлаждения. Все больше технологий - от искусственного интеллекта до цифровых финансовых инструментов - активно потребляют электроэнергию. Правительства должны стремиться к тому, чтобы весь новый спрос на электроэнергию удовлетворялся за счет возобновляемых источников", - заявил он, представляя доклад о новой энергетической эре.

В докладе доказательно объясняется, почему переход от ископаемого топлива к ВИЭ неизбежен, и какие огромные выгоды он принесет людям и экономикам.

В том числе Гуттериш отметил, что ИИ может помочь повысить эффективность, инновационность и жизнестойкость энергетических систем, но при этом ему требуется много электроэнергии.

"Обычный центр хранения и обработки данных для ИИ потребляет столько же электроэнергии, сколько 100 тыс. домов, - сказал глава ООН. - Скоро потребление электроэнергии наиболее крупными ЦОД увеличится по сравнению с этим показателем в двадцать раз. Есть вероятность того, что к 2030 году ЦОД будут потреблять столько же электроэнергии, сколько на сегодняшний день потребляет вся Япония".

Это не является продвижением в сторону устойчивого развития.

"Я призываю каждую крупную технологическую компанию к 2030 году обеспечить работу всех ее центров хранения и обработки данных на 100% за счет возобновляемых источников энергии, - заявил Гуттериш. - Наряду с другими предприятиями, они также должны рационально использовать воду в системах охлаждения".

"Сейчас мы стоим на пороге новой эры. Эпоха ископаемого топлива уходит в прошлое. Наступает заря эпохи чистой энергетики", - полагает генсек ООН.

Он привел данные, согласно которым в "чистую энергетику" в 2024 году было инвестировано $2 трлн, что на $800 млрд больше, чем в ископаемые виды топлива, и почти на 70% больше показателей десятилетней давности.

Стоимость производства солнечной энергии, которая не так давно была в четыре раза выше генерации энергии из ископаемых видов топлива, в настоящее время ниже нее на 41%, по данным Международного агентства по возобновляемой энергии (IREA). Выработка на ветряных электростанциях сейчас на 53% дешевле.

"Несмотря на растущий спрос на возобновляемые источники энергии и их огромный потенциал, развивающиеся страны отстранены от процесса энергетического перехода", - отметил Гуттериш.

Так, например, в Африке сосредоточено 60% лучших в мире мест для получения солнечной энергии. Несмотря на это, в 2024 году на континент пришлось всего 2% глобальных инвестиций в "чистую энергетику".

Антониу Гуттериш ООН Япония Африка ЦОД
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