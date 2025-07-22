Southwest Airlines отменит свободную рассадку пассажиров

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американская Southwest Airlines Co. откажется от свободной рассадки и уже 29 июля начнет продавать билеты на рейсы, где за пассажирами будут закрепляться конкретные места, передает CNBC со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

Этот шаг положит конец более чем полувековой традиции авиакомпании, отличавшейся от конкурентов тем, что она предлагала своим клиентам свободный выбор места, а также возможность бесплатного провоза двух мест багажа.

Компания впервые сообщила о намерении отказаться от свободной рассадки еще год назад, однако реализовала это решение лишь сейчас.

В марте 2025 года Southwest объявила об отказе от бесплатного багажа, начав взымать с пассажиров плату за эту услугу в конце мая.

Компания объясняет эти решения стремлением к поиску новых источников доходов и повышению своей конкурентоспособности. По оценкам Southwest, эти и другие меры позволят увеличить EBIT компании на $800 млн в текущем году и на $1,7 млрд в следующем.