Лесные пожары охватили окрестности города Лимассола на Кипре

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Сильные пожары возникли в окрестностях города Лимассола на Кипре, сообщают в четверг местные СМИ.

Эвакуация объявлена в 11 населенных пунктах. Примерно десять очагов возгорания признаны неконтролируемыми.

Причиной возгорания называют сильную жару.

По состоянию на 21:56 среды по местному времени (совпадает с московским), температура воздуха в Лимассоле составляла 34 градуса по Цельсию.

Тушение пожаров осложняется сильными ветрами.

Природные пожары не являются для Кипра редким явлением. Так, в августе 2023 года близ Лимассола также произошел сильный пожар.