Белоруссия и РФ запустили проект по круглосуточному мониторингу воды в Днепре

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Республиканский центр аналитического контроля Белоруссии (РЦАК) в партнерстве с госкорпорацией "Росатом" реализуют экологический проект на реке Днепр, сообщила в среду пресс-служба Минприроды республики.

"Специалисты Республиканского центра аналитического контроля и Госкорпорации "Росатом" установили автономный исследовательский комплекс на реке Днепр. Цели проекта: круглосуточный мониторинг качества воды в режиме 24/7, снижение антропогенной нагрузки, совершенствование управления водными ресурсами бассейна Днепра", - говорится в сообщении.

"Данные в реальном времени будут передаваться в аналитический центр РЦАК для оперативного реагирования на изменения", - добавили в ведомстве.