Meta прекратит продажу политической рекламы в Евросоюзе

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской и запрещена) прекратит продажу политической рекламы на территории Евросоюза, сообщает блог компании.

В начале октября соответствующее подразделение будет распущено.

Это решение компания приняла из-за новых правил, регулирующих прозрачность и принципы таргетирования политической рекламы в ЕС. Эти нормы, вступающие в силу в октябре, ограничивают использование данных для настройки показа сообщений отдельным пользователям.

Ранее финансовый директор Meta Сьюзан Ли отмечала, что политическая реклама не занимает существенной доли в выручке компании.

В конце 2024 года продажи политической рекламы в ЕС также приняла Google (входит в холдинг Alphabet Inc.).