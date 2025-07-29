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В Киргизии вводится временная государственная монополия на международный интернет-трафик

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Киргизии установлена временная 100-процентная государственная монополия на поставку международного интернет-трафика, сообщает во вторник пресс-служба киргизского президента.

Президент Садыр Жапаров подписал указ "О неотложных мерах по организации эффективного управления государственными компаниями и развитию цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры", которым с 15 августа 2025 года по 14 августа 2026 года вводится апробационный режим по установлению на территории республики временной 100-процентной государственной монополии на поставку и предоставление международного интернет-трафика.

На время переходного режима ОсОО "Элкат" предоставляется эксклюзивное право на поставку и предоставление международного интернет-трафика. "Элкат" становится единственным оператором по поставке и предоставлению международного интернет-трафика на территорию республики.

Операторы электросвязи в двухмесячный срок должны передать "Элкату" все действующие контракты на приобретение международного интернет-трафика для формирования условий сотрудничества, отмечает пресс-служба.

Киргизия Элкат
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