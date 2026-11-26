Кушнер заявил, что европейцы в ситуации с Ираном "не произвели впечатления"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Европейские страны хотят очень многого от Вашингтона, однако не оказали Вашингтону достаточной поддержки в ходе конфликта с Ираном, заявил спецпосланник американского президента Джаред Кушнер.

"Европейцы очень многого требуют от Америки. Но когда дело дошло до ситуации с Ираном, я полагаю, они определенно не произвели впечатления", - сказал Кушнер в эфире подкаста главы медиакомпании Axel Springer Матиаса Депфнера, спросившего, достаточна ли поддержка США европейцами в этом конфликте.

На вопрос, ожидает ли он сам новых военных действий США в Иране, спецпосланник не стал отвечать напрямую.

"Президент (США Дональд - ИФ) Трамп всегда оставляет все эти варианты на столе", - подчеркнул спецпосланник.

По его словам, американский лидер сосредоточен на решении иранского вопроса, и над этим работает большая команда.