Таиланд и Камбоджа отложили развертывание войск у границы

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Представители армий Таиланда и Камбоджи на переговорах приняли решение временно отказаться от развертывания войск на границе, сообщает во вторник таиландская газета Bangkok Post.

Кроме того, по словам официального представителя вооруженных сил Таиланда Винтая Сувари, обе стороны согласились на временное прекращение огня, прекращение мобилизации и открытие каналов коммуникации при чрезвычайных ситуациях.

Обе стороны решили приостановить военные действия до встречи министров обороны двух стран (с таиландской стороны - Наттапон Накпанит, с камбоджийской - Теа Сейха), которая пройдет в рамках заседания таиландско-камбоджийского Генерального пограничного комитета, запланированного на 4 августа в камбоджийской столице Пномпене.

Ранее во вторник представители армий Таиланда и Камбоджи приступили к переговорам по реализации соглашения о прекращении огня, которое было заключено накануне.

Несмотря на переговоры, сообщается о продолжении столкновений на границе двух государств, что уже привело к жертвам - не менее 35 человек с обеих сторон, более 300 тыс. человек, также с обеих сторон, пришлось эвакуировать.

Утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения в связи со взрывом камбоджийской мины, в котором пострадали пять солдат армии Таиланда. Стороны обвинили друг друга в провоцировании конфликта.

Отношения между двумя странами накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.