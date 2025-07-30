МИД Таиланда заявил, что Камбоджа вновь нарушила перемирие

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В МИД Таиланда обвинили вооруженные силы Камбоджи в нападении на позиции таиландских военных, произошедшем в ночь на среду, сообщает Bangkok Post.

"Речь идет об откровенном нарушении режима прекращения огня", - говорится в заявлении ведомства.

По данным таиландской стороны, камбоджийские военные атаковали войска Таиланда в пограничной провинции Сисакет, применяли огнестрельное оружие и гранаты. Боестолкновения продолжались до утра среды.

В то же время в Бангкоке заверили, что таиландское командование удержало контроль над ситуацией, и с 8:00 по местному времени (4:00 по Москве) среды обстановка в пограничье нормализовалась.

Накануне в вооруженных силах Таиланда тоже заявляли о продолжающихся атаках со стороны камбоджийских военных, несмотря на объявленный в понедельник режим прекращения огня.

Вместе с тем представители армий Таиланда и Камбоджи во вторник приступили к переговорам по реализации соглашения о прекращении огня. По данным Bangkok Post, представители армий двух стран на переговорах приняли решение временно отказаться от развертывания войск на границе. Кроме того, по словам официального представителя вооруженных сил Таиланда Винтая Сувари, обе стороны согласились на временное прекращение огня, прекращение мобилизации и открытие каналов коммуникации при чрезвычайных ситуациях.

Утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения в связи со взрывом камбоджийской мины, в котором пострадали пять солдат армии Таиланда. Стороны обвинили друг друга в провоцировании конфликта.

Отношения между двумя странами накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.