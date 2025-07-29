В ДНР возобновлена подача электроэнергии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Восстановлено электроснабжение всех абонентов Донецкой агломерации, поврежденное в результате ночного налёта БПЛА, сообщил врио председателя правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков.

"Всем потребителям, которые прошлой ночью остались без света из-за очередной атаки врага, возобновлена подача электроэнергии", - говорится в сообщении Черткова, распространенном во вторник его-пресс-службой.

Ранее сообщалось, что в результате массированного налета беспилотников более 150 тыс. абонентов Донецка, Макеевки и Ясиноватой остались без электроснабжения.