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В ДНР возобновлена подача электроэнергии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Восстановлено электроснабжение всех абонентов Донецкой агломерации, поврежденное в результате ночного налёта БПЛА, сообщил врио председателя правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков.

"Всем потребителям, которые прошлой ночью остались без света из-за очередной атаки врага, возобновлена подача электроэнергии", - говорится в сообщении Черткова, распространенном во вторник его-пресс-службой.

Ранее сообщалось, что в результате массированного налета беспилотников более 150 тыс. абонентов Донецка, Макеевки и Ясиноватой остались без электроснабжения.

ДНР Донецк
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