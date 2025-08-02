Переговоры по решению пограничного спора Таиланда и Камбоджи начнутся 4 августа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Малайзия примет с 4 по 7 августа в своей столице Куала-Лумпуре переговоры Таиланда и Камбоджи, нацеленные на урегулирование пограничных проблем двух стран, сообщает в субботу The Straits Times.

"Предстоящая встреча генерального комитета по границам, которая направлена на решение пограничного спора двух государств, - часть соглашения о прекращении огня, заключенного 28 июля при посредничестве Малайзии", - говорится в заявлении малайзийских вооруженных сил.

Согласно заявлению, стороны, в частности, будут обсуждать, в рамках урегулирования проблем, развертывание группы наблюдателей АСЕАН. Консультациям будет предшествовать встреча офицеров ВС Таиланда и Камбоджи.

Министр обороны Малайзии Мохамед Халед Нордин заявлял, что вечером в субботу малайзийские власти проведут онлайн-встречу с представителями Таиланда и Камбоджи для обсуждения переговоров, запланированных на 4 - 7 августа.

The Straits Times напоминает, что генеральный комитет по границам - лишь один из нескольких двусторонних механизмов, сформированных для решения пограничных проблем по условиям соглашения о прекращении огня.

Отношения между Таиландом и Камбоджей накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.

Утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения в связи со взрывом камбоджийской мины, в котором пострадали пять солдат армии Таиланда. Стороны обвинили друг друга в провоцировании конфликта.

28 июля премьер Малайзии Анвар Ибрагим объявил о согласии Таиланда и Камбоджи на перемирие. Этому шагу предшествовали переговоры стран в Куала-Лумпуре, на которых также присутствовали представители США и КНР.