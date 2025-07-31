Делегацию Конгресса США на Тайвань возглавит председатель сенатского комитета по ВС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Сената США по вооруженным силам Роджер Уикер возглавит делегацию американского Конгресса на Тайвань, которая должна в августе посетить остров, сообщила Financial Times, ссылаясь на источники.

Издание отмечает, что поездка Уикера "приходится на деликатный момент в американо-тайваньских отношениях", поскольку "в Вашингтоне и Тайбэе растет обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп, возможно, будет менее готов помогать Тайваню, в связи с тем, что он настаивает на встрече на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином".

На острове особенно озабочены тем, что Трамп может выступить с заявлением, в котором декларирует, что Вашингтон выступает против независимости Тайваня, говорится в публикации.

Газета обращает внимание, что "в пользу беспокойства на Тайване говорит тот факт, что Белый дом недавно отказал главе тайваньской администрации Лай Цзиндэ в просьбе сделать транзитную остановку в Нью-Йорке по пути следования в Центральную Америку".

Накануне Трамп заявил, что готов встретиться с китайским лидером уже до конца текущего года.

"Он хочет, чтобы я поехал туда, и он собирается приехать (в Соединенные Штаты - ИФ)", - сказал Трамп в интервью американскому порталу Breitbart News во время пребывания в Шотландии. Президент США отметил, что "мы только собираемся согласовать даты, но, на самом деле, мы с нетерпением ждем этого".

"Посмотрим, что получится, но, скорее всего, в недалеком будущем мы отправимся в Китай, возможно, еще до конца этого года, и он приедет сюда", - добавил Трамп.

Пекин последовательно решительно выступает против любых официальных контактов зарубежных представителей с Тайбэем, которые рассматривает как грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая, принципа признания КНР как единственного законного представителя китайского народа.

В 2022 году визит на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси вызвал жесткую реакцию со стороны Пекина. МИД КНР заявил, что визит Пелоси "в любой форме или по любой причине является крупной политической провокацией, направленной на наращивание официальных обменов между Соединенными Штатами и Тайванем".