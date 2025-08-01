Пентагон заключил контракт на производство ракет для ряда стран, включая Украину

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Минобороны США объявило о подписании масштабного контракта с компанией Raytheon, подразделением RTX, на $3,5 млрд на производство усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM).

Сделка предусматривает поставку ракет нескольким странам, в том числе Японии, Канаде, Германии, Великобритании и Украине.

В сообщении отмечается, что подписание контракта "подчеркивает сохраняющийся мировой спрос на испытанные в боевых условиях ракеты AMRAAM, которые уже более 30 лет является ключевым оружием господства в воздухе".

По данным СМИ, в настоящее время система AMRAAM интегрирована с 14 платформами и используется в 44 странах мира, демонстрируя высокую эффективность в операциях класса "воздух-воздух" и "земля-воздух". Ее проверенные возможности в зонах активных конфликтов усиливают ее стратегическую важность для сил обороны США и союзников.