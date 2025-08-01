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Ливни привели к сильным наводнениям на севере Вьетнама, есть жертвы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере 14 человек погибли или пропали без вести в результате вызванного затяжными дождями наводнения в провинции Дьенбьен на севере Вьетнама, передают в пятницу вьетнамские СМИ.

Сообщается о затоплениях домов на низменностях и оползнях в горных районах провинции.

Некоторые районы провинции из-за стихийного бедствия отрезаны от транспортных магистралей и линий электропередач.

Период дождей длится во Вьетнаме с июня по ноябрь. Ежегодно в результате наводнений и штормов в стране погибают сотни людей, а материальный ущерб оценивается в миллионы долларов. Так, в 2018 году в сезон дождей погибли около 65 человек.

Вьетнам
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