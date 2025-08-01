Граждан Литвы предупредили о рисках задержания в Белоруссии после проверок смартфонов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Департамент государственной безопасности Литвы (ДГБ) предостерег литовских граждан от поездок в Белоруссию, заявив, что увеличилась вероятность их задержания.

"Служба государственной безопасности призывает граждан Литвы воздержаться от любых поездок в Беларусь и предупреждает, что такие поездки представляют угрозу их безопасности", - говорится в заявлении.

"Ранее имели место случаи, когда после прибытия граждан Литвы в Беларусь сотрудники белорусских органов проверяли их цифровые средства связи на предмет наличия в них данных о посещении этими лицами веб-сайтов, признанных экстремистскими. За это они подвергались аресту", - отметили в департаменте.

Как считают в спецслужбе, увеличивает вероятность задержания и административного ареста граждан Литвы, въезжающих в Белоруссию, включение в перечень экстремистских материалов в июле 2025 года русскоязычного YouTube-канала Delfi Litva.