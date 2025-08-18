"Молдовагаз" будет поставлять газ в Приднестровье до 1 апреля 2026 года

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) Молдавии назначило АО "Молдовагаз" (более 60% акций контролируется "Газпромом") поставщиком природного газа в Приднестровье, сообщил и.о. председателя правления компании Вадим Чебан.

"Постановлением Национального агентства по регулированию в энергетике, АО "Молдовагаз" назначено структурой по газоснабжению приднестровского региона на период с 1 сентября 2025 года по 31 марта 2026 года", - написал он в телеграм-канале.

Кроме этого, с 1 сентября 2025 года "Молдовагаз" обязан создать и поддерживать запасы природного газа в объеме, обеспечивающем покрытие не менее 15% среднегодового потребления природного газа в Приднестровье, отметил Чебан.

Так, до 30 сентября "Молдовагаз" должен создать запас газа для Приднестровья в объеме не менее 50% от объема, утвержденного ANRE. В полном объеме запас газа должен быть создан до 31 октября.

Ранее сообщалось, что в начале августа совет директоров ANRE утвердил решение об отзыве лицензии "Молдовагаза" на поставку газа на правобережную Молдавию. Эти полномочия с 1 сентября переданы госкомпании Energocom.

Чебан в связи с этим отмечал, что выручка "Молдовагаза" после лишения компании лицензии на поставку природного газа конечным потребителям Молдавии упадет более чем в 10 раз. По его словам, в будущем компания продолжит свою деятельность как поставщик сервиса по распределению газа, который закупит Energocom.

Чебан также рассчитывал, что "Молдовагаз" после 1 августа сохранит функцию посредника при поставке газа в Приднестровье.

Позднее "Газпром" заявил, что "продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами" после решения ANRE лишить "Молдовагаз" лицензии.

"Лишение АО "Молдовагаз" лицензии на поставку газа не может рассматриваться иначе как завершающая стадия разрушения молдавской стороной бизнеса группы "Молдовагаз" и лишения ПАО "Газпром" принадлежащего ему объекта инвестиций", - отмечалось в сообщении "Газпрома".

АО "Молдовагаз" основано в 1999 году и является крупнейшей энергетической компанией в Молдавии и одним из самых крупных налогоплательщиков. Предприятие предоставляет услуги газоснабжения для 830 тыс. потребителей в стране. В уставном капитале АО 50% плюс 1 акция принадлежат "Газпрому", 35,33% - правительству Молдавии, 13,44% - Приднестровью, 1,23% - миноритарным акционерам (юридическим и физическим лицам). Администрация Приднестровья ранее передала свои акции в управление "Газпрому".

С декабря 2022 года правобережная Молдавия закупает газ на европейском рынке, поставки газа осуществлял "Молдовагаз". При этом до 1 января 2025 года "Молдовагаз" напрямую поставлял российский газ в Приднестровье.

С 1 января этого года в связи с прекращением транзита российского газа через территорию Украины и неурегулированностью финансовых отношений между "Молдовагазом" и "Газпромом" была прекращена подача газа в Приднестровье через территорию Молдавии. Поставки газа в Приднестровье отсутствовали до 11 февраля.

С этой даты поставки газа в ПМР через "Молдовагаз" (а затем через "Тираспольтрансгаз") осуществляет MET Gas and Energy Marketing AG (зарегистрирована в Швейцарии, входит в международный холдинг венгерского происхождения MET Group).

Руководство Приднестровья заявляло, что поставка газа в регион осуществляется при технической и кредитной поддержке России. Покупку газа для Приднестровья оплачивает JNX General Trading LLC (ОАЭ). По решению молдавских властей, поставки газа ограничены объемом 3 млн кубометров в сутки, что не позволяет работать энергоемким производствам в регионе.