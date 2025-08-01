Президент РФ сообщил о начале серийного производства новой ракеты "Орешник"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что первый серийный комплекс "Орешник" поступил в российскую армию.

"У нас произведен первый серийный комплекс "Орешник", первая серийная ракета. И она поступила в войска. Теперь серия заработала", - сказал Путин в пятницу на Валааме, где проходит его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее официально сообщалось, что "Орешник" - новая российская баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковым боевым оснащением.

"Наши специалисты - и белорусские военные специалисты, и российские - выбрали место для будущей позиции. Сейчас идет работа по подготовке. Скорее всего мы до конца года этот вопрос закроем", - сказал Путин о размещении "Орешника" на территории Белоруссии.

В ноябре прошлого года Путин заявил, что Вооруженные силы РФ применили против объекта ОПК Украины новую баллистическую ракету средней дальности с безъядерным гиперзвуковым боевым оснащением. Президент тогда сказал, что новая ракета называется "Орешник".

В прошлом декабре президент говорил, что развернуто серийное производство систем "Орешник", ракеты также планируется разместить на территории Белоруссии.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев ранее заявил, что ракета "Орешник" способна поражать цели на всей территории Европы.

"Исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности", - сказал в ноябре прошлого года Каракаев.

"Новейший ракетный комплекс средней дальности "Орешник" по своим характеристикам не имеет аналогов в мире, боевое оснащение ракеты позволяет гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны", - сообщил тогда командующий РВСН.



