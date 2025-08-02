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Нетаньяху отложил принятие решения о военных действиях в секторе Газа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на текущей неделе не примет решение о действиях израильской армии в секторе Газа на тот случай, если ХАМАС не согласится на соглашение о прекращении огня, сообщает CNN, ссылаясь на информированный источник.

"Решение не будет принято на этой неделе, сообщил источник. Это происходит на фоне внутренних разногласий в израильском правительстве по поводу предпочтительного курса действий в анклаве", - говорится в сообщении.

Обострение палестино-израильского конфликта

В минувший четверг телеканал, ссылаясь на информированные источники, сообщил, что после того как США и Израиль отозвали свои делегации из столицы Катара, где проходили переговоры по прекращению огня и освобождению заложников, ХАМАС прекратил участвовать в каких-либо дискуссиях.

Вместе с тем накануне ХАМАС заявил, что был бы готов продолжить переговоры о постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск из Газы при условии серьезного улучшения гуманитарной ситуации в анклаве.

"Крайне важно серьезно улучшить катастрофическую гуманитарную ситуацию в Газе и получить письменный ответ противника относительно наших действий. Это условие для возвращения к переговорам", - заявил CNN член политбюро движения Басем Наим.

Он пояснил, что продолжение переговоров "в условиях голода теряет свое содержание и эффективность".

Телеканал отмечает, что мирные переговоры зашли в тупик на фоне катастрофической гуманитарной ситуации в Газе, где десятки людей умирают от голода. На этой неделе ООН заявила, что все 2,1 млн жителей Газы в настоящее время испытывают острую нехватку продовольствия.

Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС
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