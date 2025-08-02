Поиск

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС
Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, запущенный накануне с космонавтом "Роскосмоса" Олегом Платоновым в составе экипажа, в субботу пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

В состав миссии Crew-11 вместе с Платоновым входят американские астронавты Майкл Финк и Зена Кардман и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи.

Автоматическая пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции была осуществлена в 09:35 по московскому времени.

Миссия проводится в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA.

На МКС в настоящее время работает экипаж в составе семи человек - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким, а также японский астронавт Такуя Ониси.

МКС Crew Dragon Роскосмос Олег Платонов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" участникам СВО

Вулкан Ключевской выбросил девятикилометровый столб пепла

Вулкан Ключевской выбросил девятикилометровый столб пепла

Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Самаре

При атаке БПЛА на пензенское предприятие погибла женщина

Один человек погиб в результате массированной атаки БПЛА на Ростовскую область

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло возле Северных Курил

Что произошло за день: пятница, 1 августа

Трамп распорядился о размещении ядерных подлодок из-за высказываний Медведева

Москва поручила организовать пропуск грузовиков с зерном для Армении через "Верхний Ларс"

Утвержден порядок введения внешнего управления в частных компаниях авиапрома и судостроения при военном положении

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6867 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2326 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });