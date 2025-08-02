Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, запущенный накануне с космонавтом "Роскосмоса" Олегом Платоновым в составе экипажа, в субботу пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

В состав миссии Crew-11 вместе с Платоновым входят американские астронавты Майкл Финк и Зена Кардман и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи.

Автоматическая пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции была осуществлена в 09:35 по московскому времени.

Миссия проводится в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA.

На МКС в настоящее время работает экипаж в составе семи человек - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким, а также японский астронавт Такуя Ониси.