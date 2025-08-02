На юге Индонезии на острове Флорес извергается вулкан Левотоби Лаки-лаки

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вулкан Левотоби Лаки-лаки, расположенный на юге Индонезии на острове Флорес, продолжает извергаться второй день подряд, сообщает в субботу Associated Press (AP).

Информации о пострадавших не поступало.

Накануне вечером произошло первое извержение: был зафиксирован выброс лавы, столб пепла поднялся на высоту до 10 км. Менее чем через пять часов последовало второе извержение, на этот раз пепел и вещества вулканического происхождения достигли высоты в 18 км.

В районе зарегистрированы подземные толчки. Геологическое агентство Индонезии обнаружило облака газа, лаву и куски породы на склонах вулкана на расстоянии до 5 км от места извержения.

Близлежащие деревни и города оказались покрыты слоем пепла. Власти обратились к жителям с призывом проявлять осторожность.

С 18 июня, после очередного извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки, в отношении него действует наивысший уровень опасности. Зону отчуждения вокруг него увеличили в два раза - до семи километров в радиусе. 7 июля он извергся опять, из-за чего отменили десятки рейсов в Международном аэропорту имени Нгураха Рая на острове Бали.

По данным AP, это самое сильное извержение вулкана в Индонезии с 2010 года, когда в результате извержения вулкана Мерапи на Яве погибли 350 человек.

После серии извержений на острове Флорес в ноябре 2024 года, жертвами которых стали девять человек, правительство переселило в этом районе тысячи человек.

Индонезия расположена в так называемом Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, где проходят границы тектонических плит. На эту зону приходится около 85% сейсмической активности в мире. В Индонезии располагается 120 действующих вулканов.