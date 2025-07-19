Поиск

Власти Сирии объявили прекращение огня в стране

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сирийская администрация в субботу объявила о введении в Сирии всеобщего режима прекращения огня, который начнет действовать незамедлительно, сообщает телеканал Roya TV.

"Мы призываем все стороны без исключения и в полной мере соблюдать это решение, немедленно прекратить военные операции везде, гарантировать защиту мирных граждан, обеспечить свободный доступ к гуманитарной помощи", - цитирует телеканал выдержки из заявления канцелярии сирийского президента.

В заявлении отмечается, что в случае нарушения перемирия власти прибегнут "к законным мерам в соответствии с положениями конституции и правовыми нормами".

Региональные СМИ также сообщали, что власти в субботу начали развертывать силы безопасности в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, где ранее произошли столкновения.

В миреСирия и Израиль согласились на перемириеСирия и Израиль согласились на перемириеЧитать подробнее

Как сообщалось на этой неделе, сирийские правительственные силы покинули провинцию Эс-Сувейда, где происходили столкновения с группировками друзов. Вместе с тем Израиль нанес серию ударов по Сирии: заявленная цель этой операции - поддержать военизированные формирования друзов, отбивавших нападение сирийских правительственных сил и их союзников.

В ночь на субботу посол США в Турции Том Баррак заявил, что власти Сирии и Израиля согласились заключить перемирие. Баррак отметил, что соглашение поддержали, в частности, Турция и Иордания.

TRT сообщал со ссылкой на сирийские группы по правам человека, что столкновения в Эс-Сувейде унесли жизни более 320 человек, свыше 430 получили ранения. По другим данным, в провинции могли погибнуть более 700 человек.

Сирия Эс-Сувейд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС опубликовал список из 22 банков, попавших в новый пакет антироссийских санкций

Что случилось этой ночью: суббота, 19 июля

Определять потолок цен на российскую нефть будет Еврокомиссия

Определять потолок цен на российскую нефть будет Еврокомиссия

Евросоюз запретил любые транзакции, связанные с "Северными потоками"

Сирия и Израиль согласились на перемирие

Сирия и Израиль согласились на перемирие

Нацразведка США заявила, что данные о вмешательстве РФ в выборы сфабрикованы

Трамп заявил, что БРИКС ослабевает

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль просит США помочь с переселением палестинцев из сектора Газа

Лондон вслед за ЕС постановил снизить потолок цен на нефть РФ до $47,6 за баррель

Лондон вслед за ЕС постановил снизить потолок цен на нефть РФ до $47,6 за баррель

Лондон ввел санкции против 18 физлиц из РФ за "злонамеренную деятельность" в киберпространстве

Лондон ввел санкции против 18 физлиц из РФ за "злонамеренную деятельность" в киберпространстве
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6772 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2302 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });