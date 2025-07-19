Власти Сирии объявили прекращение огня в стране

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сирийская администрация в субботу объявила о введении в Сирии всеобщего режима прекращения огня, который начнет действовать незамедлительно, сообщает телеканал Roya TV.

"Мы призываем все стороны без исключения и в полной мере соблюдать это решение, немедленно прекратить военные операции везде, гарантировать защиту мирных граждан, обеспечить свободный доступ к гуманитарной помощи", - цитирует телеканал выдержки из заявления канцелярии сирийского президента.

В заявлении отмечается, что в случае нарушения перемирия власти прибегнут "к законным мерам в соответствии с положениями конституции и правовыми нормами".

Региональные СМИ также сообщали, что власти в субботу начали развертывать силы безопасности в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, где ранее произошли столкновения.

Как сообщалось на этой неделе, сирийские правительственные силы покинули провинцию Эс-Сувейда, где происходили столкновения с группировками друзов. Вместе с тем Израиль нанес серию ударов по Сирии: заявленная цель этой операции - поддержать военизированные формирования друзов, отбивавших нападение сирийских правительственных сил и их союзников.

В ночь на субботу посол США в Турции Том Баррак заявил, что власти Сирии и Израиля согласились заключить перемирие. Баррак отметил, что соглашение поддержали, в частности, Турция и Иордания.

TRT сообщал со ссылкой на сирийские группы по правам человека, что столкновения в Эс-Сувейде унесли жизни более 320 человек, свыше 430 получили ранения. По другим данным, в провинции могли погибнуть более 700 человек.