ВР планирует сократить не менее 15% офисных сотрудников

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - BP plc проведет новый анализ своей деятельности и расходов и теперь планирует сократить не менее 15% своего офисного персонала, пишет Financial Times.

Это произошло всего через несколько месяцев после того, как ее последняя стратегическая перестройка была встречена инвесторами прохладно, отмечает издание.

В этом году будут сокращены 6,2 тыс. из 40 тыс. её офисных сотрудников, а с первого квартала следующего года ожидается "существенная дополнительная экономия" на фонде заработной платы. Ранее BP заявляла о сокращении 4700 рабочих мест в этом году. Общая численность персонала компании составляет около 100 тыс. человек.

"BP может и будет добиваться лучших результатов для своих инвесторов", - заявил глава компании Мюррей Очинклосс, добавив, что он "проведет тщательный анализ" деятельности BP вместе с новым председателем совета директоров компании Альбертом Мэнифолдом, который приступит к работе в сентябре.

"Мы также инициируем дальнейший анализ затрат", - добавил он.

Новый пересмотр был проведен после того, как в феврале BP объявила о "фундаментальном пересмотре" своей стратегии, которая предусматривала сокращение расходов на чистую энергетику, увеличение добычи нефти и обещание сократить расходы на $4-5 млрд по сравнению с базовым уровнем 2023 года. Компания также пообещала привлечь $20 млрд от продажи активов. Это заявление не привлекло инвесторов, и акции BP по-прежнему на 10% ниже, чем в феврале, замечает FT.

Во вторник BP сообщила, что на данный момент сократила расходы на $1,7 млрд и продала активы на $3 млрд, а Очинклосс заявил, что хочет, чтобы к 2027 году компания стала "лучшей в секторе" по издержкам.