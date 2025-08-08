Поиск

В МИД РФ заявили о готовности развивать прагматичное сотрудничество с Грузией

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия готова развивать с Грузией здоровое прагматичное сотрудничество там, где это выгодно обеим сторонам, сообщает в пятницу газета "Известия".

"С грузинской стороны прозвучал целый ряд, насколько я помню, заявлений о том, как она видит будущее отношений с Россией. Мы же остаемся на позиции готовности развивать с Грузией здоровое прагматичное сотрудничество там, где это выгодно обеим сторонам, и готовы идти по пути двусторонней нормализации с Тбилиси", - сказал Галузин в беседе с изданием.

Он подчеркнул, что теперь "дело за тем, чтобы в Тбилиси определились относительно своих дальнейших действий".

Восстановление политического диалога с Грузией остается одной из ключевых задач РФ в Закавказье. С 2008 года у Москвы и Тбилиси отсутствуют дипломатические отношения, хотя активно развиваются торговые связи, отмечается в публикации.

МИД РФ Михаил Галузин Тбилиси Грузия
